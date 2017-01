Die nun freigegeben Unterlagen ergeben zwar keinen neuen Sachstand, zeichnen aber noch einmal ein feineres Bild vom Werdegang des jungen Andrej Holm. So befand er sich etwa bereits mit 17 Jahren in einem "FDJ-Bewerberkollektiv", das ihn auf seine spätere Staatssicherheitslaufbahn vorbereiten sollte. In der Akte ist dazu vermerkt, dass er "kontinuierlich großes Interesse" gezeigt und sich "mit den außerordentlich hohen Anforderungen an einen Tschekisten vertraut" gemacht habe.



An anderer Stelle wird auch deutlich, wie konkret die Staatssicherheit Holm für seine künftige Tätigkeit vorbereitet hatte. Wie bekannt, sollte er in Leipzig Journalistik studieren. In den Bewerbungsunterlagen für die Leipziger Universität gibt der junge Holm allerdings nicht seine Ausbildung bei der Stasi an, sondern erklärt, beim Ministerium des Innern als Wachpolizist beschäftigt zu sein.