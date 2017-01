Nach Einbruch in der Kanzlei

Vor drei Wochen wurden aus der Kanzlei eines Anwalts, der einen Hausbesitzer aus der Rigaer Straße vertritt, offenbar Unterlagen gestohlen. Jetzt haben Unbekannte persönliche Angaben des Juristen in einem Blog im Internet veröffentlicht. Die Polizei ermittelt.

Jubel bei Sympathisanten des Berliner Hausprojekts: Ein Gericht hat die Teilräumung des Hauses in der Rigaer Straße 94 im Juni für nicht rechtmäßig erklärt. Damit bekommt der seit Wochen andauernde Konflikt eine neue Wendung.

Die Polizei Berlin bestätigte rbb|24, sie habe Kenntnis von dem Blog und ermittele in dem Fall. Mehr wollte ein Sprecher am Freitagnachmittag jedoch nicht mehr sagen.

Die Unterlagen zum Räumungsverfahren über die Hausbesetzer-Szene in der Rigaer Straße sind nicht auf diesem Blog aufgetaucht.

Die Website ist zwar immer noch online, das Bild und der Bußgeldbescheid sind jedoch nicht mehr zu sehen. Dort werden dem Anwalt die Worte in den Mund gelegt: "Ich lehne die übertriebenen Datenschutzvorschriften für Rechtsanwälte ab. Wer nichts zu verbergen hat, kann alles offenlegen."

In die Kanzlei des Anwalts wurde nach Medienberichten zum Jahreswechsel eingebrochen. Wie die "taz" berichtete, seien die Akten zum Räumungsverfahren in der Rigaer Straße 94 vollständig gestohlen worden. Zudem wurden demnach weitere Akten entwendet, die sich in der Nähe befanden. Diese hätten aber keine besondere Relevanz gehabt, hieß es. Der Anwalt sagte dem Blatt, er vermute, dass es gezielt um die Rigaer 94-Akten ging. Mit Hilfe des Gerichts seien die Dokumente aber wieder hergestellt worden.

Wie die Zeitung weiter berichtete, haben sowohl der Anwalt als auch der Eigentümer seit der rechtswidrigen Teilräumung des Hausprojekts Rigaer 94 am 22. Juni 2016 gewechselt. Wer die neuen Eigentümer sind, sei unklar. Diese Information könne in den gestohlenen Akten enthalten sein.