Längst nicht alle U-, S- und Regionalbahnhöfe in Berlin und Brandenburg können problemlos von allen genutzt werden. Immer wieder sind Bahnsteige nur über Treppen zu erreichen. rbb|24 hat in einer Datenanalyse die Ausstattung aller Bahnhöfe zusammengetragen. Von Friederike Schröter und Götz Gringmuth-Dallmer

"Unsere Gemeinde hat viele ältere Menschen und auch der Anteil an jungen Menschen nimmt nicht ab", sagt der Eichwalder Bürgermeister Bernd Speer gegenüber rbb|24. "Also gibt es bei uns im Straßenbild viele Kinderwagen, Fahrräder, Rollatoren, Elektromobile – Geräte, für die ein barrierefreier Zugang zum Nahverkehr wichtig ist." Doch Eichwalde liegt nicht in Berlin, sondern schon in Brandenburg – und die Priorität, ihn barrierefrei auszubauen, war nicht besonders hoch.

Die Berliner S-Bahn hält an 166 Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg. Immerhin 155 Bahnhöfe sind entweder ebenerdig oder mittels Rampen oder Aufzüge erreichbar, nur elf sind nicht stufenfrei erreichbar: Die S-Bahnhöfe Gehrenseestraße , Hirschgarten , Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik , Marienfelde, Nöldnerplatz, Ostkreuz (noch nicht vollständig) , Warschauer Straße, Wilhelmshagen, Yorckstraße, Schönfließ und Eichwalde.

In Brandenburg dagegen waren im Jahr 2015 bereits 88,5 Prozent der Regionalbahnhöfe laut Deutscher Bahn stufenfrei erreichbar (insgesamt 282 von 314). Viele von den nicht barrierefreien Bahnhöfen haben unter 1.000 Ein- und Aussteiger am Tag. Von den großen Bahnhöfen dagegen warten nur noch die Bahnhöfe Cottbus (wird derzeit umgebaut), Rangsdorf, Calau, Eisenhüttenstadt, Elsterwerda, Ruhland und Velten auf ihre Barrierefreiheit.

Für Bahnhöfe unter 1.000 Ein- und Aussteigern am Tag gibt es dagegen keine Vorgaben bezüglich eines barrierefreien Ausbaus. Die kleinen Brandenburger Bahnhöfe hätten auch andere Probleme, sagt Michael Jungclaus, verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen in Brandenburg.

Barrierefreie Bahnsteige, ein Tunnel und die Umgestaltung des Gebäudes: Am Cottbuser Hauptbahnhof stehen umfassende Bauarbeiten an. Dafür wird die Ostseite komplett gesperrt - für mehrere Jahre.

Jungclaus hat in den vergangenen beiden Jahren alle Brandenburger Bahnhöfe besucht, die weniger als 50 Ein- und Aussteigende täglich verzeichnen und deshalb als "nachfrageschwach" gelten. Ihnen droht die Gefahr, ganz geschlossen zu werden. "Diese Bahnhöfe werden teilweise nur einmal am Tag angefahren, es fehlt an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Autos und auch die Busanbindung ist nicht optimal", so Jungclaus. "Würde man die Bahnhöfe in dieser Hinsicht attraktiver gestalten, würden sie vielleicht auch besser genutzt", so das Fazit seiner Bahnhofstour. Der barrierefreie Ausbau müsste dann im nächsten Schritt angegangen werden.