Baugrube in Potsdam könnte Trinkwasser gefährden

Eine Baugrube in der Potsdamer Innenstadt könnte auf Dauer die Trinkwasserversorgung von rund 40.000 Bürgern gefährden. Dies hätten die Stadtwerke dem Gesundheitsamt in der vergangenen Woche angezeigt, bestätigte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN) darüber berichtet.

Die riesige Baugrube für eine Tiefgarage direkt neben einem Schutzgebiet für ein Wasserwerk besteht seit 2013 und ist mittlerweile teilweise voll Wasser gelaufen. Die Stadt habe den Bauherrn Speicherstadt Potsdam GmbH nun aufgefordert, die Grube innerhalb von drei Monaten zuzuschütten, sagte Brunzlow.