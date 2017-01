Nach Anschlag am Breitscheidplatz - Bekannter von Amri soll angeblich abgeschoben werden

27.01.17 | 18:07 Uhr

Eine Mitwisserschaft an den Anschlagsplänen Anis Amris konnte ihm nicht nachgewiesen werden - nun soll der Bekannte des Berlin-Attentäters nach Medienberichten abgeschoben werden. Die Papiere des 26-jährigen Tunesiers liegen allerdings noch nicht vor.

Deutschland will angeblich einen Bekannten des Berlin-Attentäters Anis Amri nach Tunesien abschieben. Das berichteten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung am Freitag. Die tunesischen Behörden hätten ihre Zusammenarbeit zugesichert. Bisher seien jedoch die nötigen Dokumente noch nicht in Deutschland. Der 26-jährige stand zunächst im Verdacht, von Amris Anschlagsplänen gewusst zu haben. Das bestreite der Tunesier aber vehement, berichtet der Rechercheverbund. Den Ermittlern gelang es nicht, ihm eine Mitwisserschaft an dem Terroranschlag oder sogar eine Tatbeteiligung nachzuweisen. Zurzeit sitzt der Mann in Berlin in Untersuchungshaft, weil er unter mehreren Identitäten Sozialleistungen bezogen haben soll - laut WDR, NDR und SZ verwendete er 18 Scheinidentitäten.



Unterkunft eines 26-Jährigen im Januar durchsucht

Anfang Januar hatten Ermittler die Unterkunft eines 26-jährigen Tunesiers in einem Berliner Flüchtlingsheim durchsucht. Ob es sich bei den Abschiebeplänen nun um dieselbe Person handelt, ist nicht klar. Aber auch damals hieß es in Bezug auf den Tunesier, dessen Unterkunft durchsucht wurde, er stehe im Verdacht, von Amris Anschlagsplänen gewusst und ihm dabei möglicherweise geholfen zu haben. Einen Haftbefehl beantragte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe damals allerdings nicht. Trotzdem wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittele in einem anderen Verfahren gegen ihn, hieß es.

Am 19. Dezember war der 24-jährige Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte mehr als 50. Vier Tage später wurde er bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. Zuvor hatte sich Amri in einem Video zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.