Gegebenenfalls könnte es eine Empfehlung an ein Mitglied des Abgeordnetenhauses geben, sein Mandat niederzulegen. Eine Ausnahme gilt für jüngere Abgeordnete, die am 3. Oktober 1990 noch nicht 18 Jahre alt waren. Sie werden generell nicht überprüft. Den Antrag zur Einsetzung des Ehrenrats will die Koalition am Donnerstag ins Parlament einbringen. Damit reagiert der Senat auf die Affäre um Ex-Staatssekretär Andrej Holm und dessen umstrittenen Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit.