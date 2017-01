Der Zuschauer Berlin Montag, 30.01.2017 | 21:37 Uhr

Westlich von Berlin, in Dallgow-Döberitz, gibt es große Kasernenanlagen, die mit vertretbarem Aufwand hergerichtet werden könnten. Aus meiner Sicht ist es in keiner Weise akzeptabel, Obdachlosigkeit hinzunehmen. Da muss der Stadt mit voller Härte durchgreifen. Beispielsweise, in dem wirklich mit großem Personaleinsatz Tag für Tag die Leute in dafür bestimmte Einrichtungen gebracht werden. Dort müssen sie dann versorgt werden und sollen natürlich auch sozialpädagogische Hilfe erhalten, um möglichst wieder in ein "normales" Leben zurückzukehren.



Es ist jedenfalls nicht "normal", sein Leben unter Brücken, in U-Bahnhöfen oder in Zelten im Wald zu verbringen. Da kann der Rot-Rot-Grüne Senat mal zeigen, was er kann.