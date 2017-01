Die Bezirksverordneten von Berlin-Pankow entscheiden am Mittwoch über den Stadtratskandidaten der AfD. Wieder einmal, denn Nicolas Seifert ist bereits sechs Mal in der BVV deutlich gescheitert - und es sieht nicht so aus, als würde sich das nun ändern.

Die SPD-Fraktion sei enttäuscht, dass die AfD erneut den gleichen Kandidaten aufgestellt habe, sagte der Pankower Fraktionsvorsitzende Roland Schröder dem rbb. "Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir sehr klar gemacht haben, dass wir Herrn Seifert nicht für wählbar erachten", so Schröder. Das größte Problem, dass die SPD-Fraktion mit Seifert habe, sei, dass er keine Vorstellung von der Führung einer Verwaltung habe, so Schröder weiter. "Er hat keine Werte benannt, mit denen er Entscheidungen treffen will, er nennt keine politischen Ziele, die er erreichen möchte, und er hat keine Vorstellung, was in so einem Amt drinsteckt, was er dort zu leisten hat."

Die Grünen in Pankow halten den AfD-Kandidaten ebenfalls nicht für wählbar. "Ich sehe keinen Grund, meine Position zu ändern", sagte die Fraktionsvorsitzende Daniela Billig dem rbb. Die AfD habe das Vorschlagsrecht für einen Stadtratsposten, "und ich finde es traurig, dass es ihnen bislang nicht gelungen ist, jemanden zu finden, bei denen wir uns zumindest dazu durchringen können, ihn durchkommen zu lassen", so Billig.

Auch die Linksfraktion hält Seifert für ungeeignet. Obwohl die AfD das Vorschlagsrecht habe, müssten die Bezirksverordneten nicht jeden, sondern nur geeignete Bewerber wählen, hieß es nach dem letzten Wahlgang Mitte Dezember von den Linken. Viele der Verordnete der BVV Pankow geben als Hauptgrund für ihre Ablehung eine Auseinandersetzung Seiferts mit einem Reporte der ZDF-"heute Show" an. Seifert hatte am Rande einer Demonstration dem Reporter, der als Clown verkleidet war, die Perücke vom Kopf gerissen. Später hatte Seifert eine Clown-Phobie als Grund für sein Verhalten angegeben.