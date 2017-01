Seifert scheitert in Pankow

Seifert behauptete in einer Rede, er sei Opfer eines Schauprozesses geworden und kündigte an, dass er dagegen klagen wolle, erneut nicht gewählt worden zu sein.

Auch im siebten Wahlgang ist der AfD-Kandidat Nicolas Seifert bei der Wahl zum Bezirksstadtrat von Berlin-Pankow durchgefallen. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) erhielt er nur sieben Ja-Stimmen - vermutlich alle aus seiner eigenen Fraktion. Die AfD stellt acht Abgeordnete, einer von ihnen war krank und nahm nicht an der Abstimmung teil. Gegen Seifert stimmten 43 Abgeordnete, zwei enthielten sich der Stimme.

SPD und Linke hatten schon vorab bekannt gegeben, dass sie Seifert nicht wählen wollen, weil sie ihn für fachlich ungeeignet halten. Er habe keine Verwaltungserfahrung, er habe in Gespräche mit den Fraktionen keine politischen Ziele genannt und habe keine Vorstellung, was in dem Amt zu leisten sei, sagte der Pankower SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Schröder dem rbb.



Der Linken-Fraktionsvorsitzende Matthias Zarbock sagte der rbb-Abendschau nach der Wahl, dass die AfD nun einen neuen Kandidaten aufstellen könne, den man dann einladen und befragen werde. "Wir werden bei jedem Kandidaten wieder eine Prüfung vornehmen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber allen Wählern", sagte Zarbeck.



Viele der Verordnete der BVV Pankow geben als Hauptgrund für ihre Ablehung eine Auseinandersetzung Seiferts mit einem Reporter der ZDF-"heute Show" an. Seifert hatte am Rande einer Demonstration dem Reporter, der als Clown verkleidet war, die Perücke vom Kopf gerissen. Auf der BVV-Sitzung am Mittwoch entschuldigte sich Seifert für dieses Verhalten.