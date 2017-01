Aufgrund des üppigen Haushaltsüberschusses in Höhe von 1,25 Milliarden Euro im Jahr 2016 könnten mehrere Projekte früher finanziert werden als geplant, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Dazu gehörten Kitabau, der elektronische Rechtsverkehr, Sportparks, Radverkehr und energetische Gebäudesanierung. Auch das Sicherheitspaket nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche werde so bezahlt.

Der Investitionsberg scheine inzwischen deutlich beherrschbarer, sagte Kollatz-Ahnen. Die geplante Marke von zwei Milliarden Euro an jährlichen Investitionen werde Berlin recht zügig erreichen. Die Finanzverwaltung schlägt vor, 290 Millionen Euro Rücklagen in einem sogenannten Nachhaltigkeitsfonds zu bilden. Mit rund 150 Millionen Euro soll der Schuldenberg weiter abgetragen werden. Berlin hatte zum Jahresende noch rund 58 Milliarden Euro Schulden.