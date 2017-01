Im Streit um mehr Videoüberwachung in Berlin hat sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) dafür ausgesprochen, die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten so weit wie möglich auszureizen. Alles, was das Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) beim Thema Kameras erlaube, werde er umsetzen, kündigte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an. Das Gesetz sei in den vergangenen Jahren deutlich enger ausgelegt worden.