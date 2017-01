Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet? - 20-jähriger Syrer steht wegen Terrorverdachts vor Gericht

04.01.17 | 10:33 Uhr

Shaas Al M. kam im Sommer 2015 aus Syrien nach Deutschland - radikalisiert durch die Terror-Organisation "Islamischer Staat". In Berlin, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, soll er mögliche Anschlagsziele ausgespäht haben. Seit Mittwoch steht er vor Gericht.



Wieviele und welche Reisebusse sind rund um das Brandenburger Tor, den Reichstag und am Alex unterwegs? Informationen dieser Art soll ein junger Syrer per Telefon an die Terror-Organisation "Islamischer Staat" durchgegeben haben. Zudem soll er als Kontaktmann für etwaige Attentäter in Deutschland bereit gestanden haben.

Im Sommer 2015 aus Syrien eingereist

Seit Mittwoch muss sich der 20-jährige Shaas Al M. nun wegen Terrorverdachts vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, bei seinen Aufenthalten in Berlin potenzielle Anschlagsziele ausgekundschaftet zu haben. Für den Prozess sind bislang 25 Verhandlungstage bis April festgesetzt.

Im Sommer 2015 soll Shaas Al M. von Syrien nach Deutschland gereist sein. Als Asylsuchender lebte er im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im März 2016 wurde er festgenommen; tags darauf erwirkte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einen Haftbefehl - wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Bereits als Kind vom Islamismus geprägt

Bereits als Kind soll Shaas Al M. von dem Imam seines syrischen Dorfes radikalisiert worden sein und später bei den Islamisten gekämpft haben. 2013 soll er sich in Syrien dem "Islamischen Staat" angeschlossen und mindestens bis August 2015 an mehreren militärischen Einsätzen der Terroristen teilgenommen haben - so hieß es im Frühjahr 2016 in der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft zu Shaas Al M. Vor diesem Hintergrund übernahm die Bundesbehörde dann auch die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Potsdam. Diese hatte gegen Shaas Al M. zunächst wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt. Den damaligen Angaben zufolge besteht jedoch kein Zusammenhang mit Attentaten von Brüssel und Paris. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für andere Anschlagspläne.

Will Berliner Gerichte räumlich besser ausstatten: Senator Dirk Behrendt (Grüne)

Justizsenator: Berliner Gerichte brauchen mehr Räume

Für den Prozess in Berlin wurden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Besucher werden am Mittwoch intensiv kontrolliert, Taschen und Rucksäcke werden nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kündigte derweil an, dass die Berliner Gerichte noch in diesem Jahr zusätzliche Räume bekommen sollen. Es gebe immer mehr große Verfahren, bei denen Sicherheitsfragen eine Rolle spielten, zum Beispiel im Bereich der Organisisierten Kriminalität und des Islamismus, sagte Behrendt am Mittwoch im rbb-Inforadio. Dafür seien die Berliner Gerichte nicht gut genug gerüstet. Ziel sei es deshalb, noch in diesem Jahr neue Säle zu bauen. Dafür würden aber zusätzliche Mittel benötigt.