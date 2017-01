Nach Lkw-Anschlag am Breitscheidplatz - Berlin drohen Entschädigungsforderungen in Millionenhöhe

13.01.17 | 09:18 Uhr

Es könnte um Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe gehen. Mehrere Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz drohen dem Land Berlin offenbar mit einer Klage, sollten die Behörden Terrorwarnungen nicht ausreichend berücksichtigt haben. Bundesjustizminister Maas gibt derweil zu: Im Fall Amri sind Fehler gemacht worden.



Mehrere Opfer des Lkw-Anschlags drohen dem Land Berlin offenbar mit einer Klage. Das berichtet der "Tagesspiegel". Die Zeitung zitiert den Berliner Anwalt Andreas Schulz, der erklärt für mehrere Opfer des Terroranschlags zu sprechen. Es könnte laut Schulz um Entschädigungsforderungen in dreistelliger Millionenhöhe gehen. Der Anwalt wirft die Frage auf, warum die Betonpoller rund um den Weihnachtsmarkt erst nach dem Anschlag aufgestellt wurden. Spätestens seit den Vorfällen in Nizza hätte das zur Sicherheitsauflage für Weihnachtsmärkte gehören sollen. Auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes habe er bei verschiedenen Behörden Informationen angefordert. Die Frage: Ob Erkenntnisse vorlagen, dass Weihnachtsmärkte möglicherweise zum Ziel von Terroranschlägen hätten werden können, es also entsprechende Gefährdungshinweise gab. Sei dies der Fall, müsse geprüft werden, ob eine "Amtspflichtverletzung durch den Veranstalter oder das Bezirksamt" vorliege, sagte Schulz. Auch der Bund trage Verantwortung, sollte er Terrorwarnungen nicht weitergegeben haben.

Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst haben die Auskunft laut Schulz verweigert. Die anderen Behörden müssen ihm innerhalb von zwei Wochen antworten.

Bundesjustizminister: Niemand kann sagen, dass keine Fehler gemacht wurden

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte am Donnerstag Fehler im Umgang der Behörden mit dem Weihnachtsmarkt-Attentäter von Berlin eingeräumt und einen entsprechenden Bericht dazu angekündigt. Nach dem, was man mittlerweile wisse, könne sich "niemand hinsetzen und sagen, es sind keine Fehler gemacht worden", sagte Maas am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Die Ergebnisse der Untersuchung würden in Kürze vorgelegt.



Justizminister Maas sagte, es werde aufgearbeitet, warum die Tat nicht verhindert werden konnte, obwohl Anis Amri den Behörden bis hin zum Terrorabwehrzentrum bekannt war. "Es wird in den nächsten Tagen einen Bericht aller beteiligten Behörden geben, in dem sehr exakt noch einmal dargestellt wird, wer hat wann was gemacht und was entschieden", sagte Maas.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte bereits wenige Tage nach der Tat einen Bericht über das Vorgehen der Behörden angekündigt. Der CDU-Politiker bestritt damals allerdings ein allgemeines Versagen der Sicherheitskräfte.



Attentäter wurde als Gefährder eingestuft

Der Attentäter Anis Amri war am 19. Dezember mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Zwöf Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt. Die Polizei steht in der Kritik, unmittelbar nach dem Anschlag wichtige Hinweise auf den Täter übersehen zu haben. Zudem hatten die Sicherheitsbehörden zuvor eine monatelange Überwachung des als Gefährder eingestuften Tunesiers eingestellt.