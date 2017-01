Wieder sind in Berlin-Neukölln Autos angezündet worden: In der Nacht zum Montag brannten der Pkw eines Buchhändlers und der eines Gewerkschafters ab. Beide engagieren sich gegen Rechtspopulismus und Rassismus - der Staatsschutz prüft ein rechtsextremes Motiv.

In Berlin-Neukölln hat es erneut Brandanschläge auf Autos gegeben: In der Nacht zum Montag zündeten Unbekannte in Britz die Fahrzeuge eines Buchhändlers und eines Gewerkschafters an. Das bestätigte die Polizei am Montag rbb|24, zuerst hatte der "Tagesspiegel" größer über die Taten berichtet.

Unbekannte zünden Fahrzeug in Berlin-Britz an

Fendt ist in Neukölln wegen seines Engagement gegen rechts bekannt. Bei den Protestaktionen sei er von Rechten fotografiert und gefilmt worden. Nach Aussage von Fendt geht die Polizei in seinem Fall von Tätern aus dem rechtsradikalen Milieu aus. Bei dem Auto handelte es sich um einen 28 Jahre alten Mercedes.

Im vergangenen Dezember warfen Unbekannte Steine gegen die Fensterscheiben seiner Buchhandlung "Leporello" in der Rudower Krokusstraße - kurz zuvor hatte Ostermann eine Diskussionsveranstaltung und Lesung unter dem Motto "Was tun gegen die AfD? Aufstehen gegen Rassismus" organisiert. Die E-Mail, mit der Ostermann seine Kunden zu der Lesung einlud, tauchte auf einer rechten Internetseite auf. Dort wurde er als "rot-grüner Hetzer" beschimpft.

Im vergangenen Jahr wurden in Berlin mindestens 346 Autos gezielt in Brand gesetzt - nur drei Tatverdächtige wurden bei Brandstiftungen aus politischen Motiven überhaupt ermittelt. Häufig stecken Linksextreme oder Rechtsextreme hinter diesen Brandstiftungen.

In der Britzer Hufeisensiedlung war Mitte Januar das Auto der SPD-Abgeordneten Mirjam Blumenthal in Brand gesetzt worden. Blumenthal ist auch Gruppenleiterin des sozialistischen Jugendverbandes "Die Falken". Noch vor dem Eintreffen der Einsatzfahrzeuge konnte sie die Flammen löschen. Auch hier übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.

Zuvor wurde vor rund drei Monaten ein Fahrzeug der Jugendorganisation angezündet. Im Jahr 2011 wurde das Anton-Schmaus-Haus (ASH) in Britz in Brand gesteckt. 2012 wurde an eine Wand "Ihr interessiert uns brennend" geschmiert, eine von mehreren Schmierereien und Hakenkreuzen.

In Neukölln gab es in den vergangenen Monaten außerdem immer wieder gegenseitige Angriffe von Linken und Rechten: Beide Seiten veröffentlichten im Internet Privatadressen politischer Gegner, beschmierten Wohnhäuser und riefen zu Aktionen auf. In der vergangenen Woche griffen Unbekannte eine rechte Kneipe in der Silbersteinstraße an. Linksextreme bekannten sich danach öffentlich zu der Tat.