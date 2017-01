100-Tage-Programm von Rot-Rot-Grün - Die To-Do-Liste des Senats: Schulen, Digitales, Soziales

10.01.17 | 15:24 Uhr

Millionen für baufällige Schulen, keine Mieterhöhungen für Sozialwohnungen und feste Quartiere für die Flüchtlinge, die noch in Turnhallen untergebracht sind - das und anderes hat sich der neue Berliner Senat für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit vorgenommen.

Der neue rot-rot-grüne Senat in Berlin hat am Dienstag sein Programm für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit festgelegt. Es war bei der Senatsklausur am Vortag beschlossen worden und umfasst mehrere Dutzend Vorhaben aus allen Ressorts.

Ein Schwerpunkt ist die Sanierung maroder Schulen

Unter anderem sollen innerhalb von drei Monaten konkrete Projekte des Schulbaus und der Schulsanierung benannt werden. Dafür stehen in diesem Jahr 200 Millionen Euro zur Verfügung. Bis Ende März sollen zudem alle 1.600 noch in Turnhallen lebende Flüchtlinge in feste Quartiere umziehen. Mieterhöhungen für Sozialwohnungen werden ausgesetzt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hab die Bedeutung der Digitalisierung hervor: Ein "City Lab" soll die Digitalisierung und den Ausbau der "Smart City" voranbringen.

Auch die Sicherheitspolitik hatte bei der Klausurtagung eine wichtige Rolle gespiele. So will der Senat die Polizei nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt massiv aufrüsten. Geplant sei unter anderem, neue Pistolen, Maschinenpistolen und Schutzwesten anzuschaffen, hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag gesagt. Großveranstaltungen sollen mit mobiler Videoüberwachung zusätzlich gesichert werden. Welche konkreten sicherheitspolitischen Vorhaben Einfluss in das 100-Tage-Programm gefunden haben und welche weiteren Punkte dazu gehören, will der Senat noch am Dienstagnachmittag bekanntgeben. Mehr dazu in Kürze