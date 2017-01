Ob im Skateboard-Verein, im Frauenladen oder in einem Flüchtlingsheim: Tausende Berliner engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Am Sonntag wird ihnen zum zweiten Mal mit einem Aktionstag gedankt - mit tausenden Gratis-Eintrittskarten.

Berlin will am Sonntag erneut Menschen danken, die sich in einem Ehrenamt engagieren. Dafür sollen unter anderem 10.000 Freikarten für den Berliner Tierpark verschenkt werden, kündigte die Senatskanzlei an. Der Zoo Berlin schenkt den ersten 1.500 Gästen den Eintritt und in viele Schwimmbäder kommen die ersten 20 Besucher gratis herein. Auch im Roten Rathaus, in Museen und Theatern werde es kostenfreie Veranstaltungen geben. Für viele Führungen in Museen und Gedenkstätten mussten sich interessierte Besucher allerdings vorher anmelden.

"Man hat das Gefühl, dass die Debatte über unser Land von denjenigen geprägt wird, die hetzen, spalten und Ängste schüren. Wir wollen deshalb all denjenigen danken, die sich täglich dafür einsetzen, dass Berlin bleibt was es ist: weltoffen, frei, neugierig und vielfältig", erläuterte Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) am Samstagabend im Interview mit rbb Aktuell die Idee hinter dem Aktionstag.