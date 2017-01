Michael Brielow Dienstag, 10.01.2017 | 18:17 Uhr

Die Moschee sofort schließen alle Unterlagen/Computer sofort beschlagnahmen, aber der Berliner Senat will erst noch den Richterlichen Beschluss abwarten so in 2 bis 3 Wochen könnte es denn sein, aber wahrscheinlich wird das auch per Post dann erst mal bei dem verein angekündigt werden,dieser Senat ist nur noch ein Chaos Verein, aber was soll bei rot, rot Grün schon anderes raus kommen, arme Berliner aber viel wollten es ja so haben., sorry aber gewählt ist eben gewählt aber in 4 Jahren ist auch alles wieder vergessen, Gelle !!