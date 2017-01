Die Berliner AfD hat in der Debatte um mehr Sicherheitsvorkehrungen gegen Terroranschläge gefordert, die Polizeiarbeit in Berlin zu verbessern. Neben mehr Videoüberwachung müsse auch "ethnisches Profiling" angewendet werden, sagte Landesparteichef Georg Pazderski bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gleichzeitig lehnte er Kontrollen, die nur auf äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe beruhen würden, ab. Stattdessen müssten in der Kriminalitätsstatistik der Polizei Täter nach Staatsangehörigkeiten und Migrationshintergrund aufgelistet werden, um daraus Konsequenzen zu ziehen.

In der Kriminalstatistik der Berliner Polizei (PKS) werden bereits Geschlecht, Alter, Wohnort und die Staatsangehörigkeit ausgewiesen, sowie eine Differenzierung der nichtdeutschen Tatverdächtigen und Täter vorgenommen. Die PKS für das Jahr 2015 schlüsselt dabei auch auf, dass die Zahl der nichtdeutschen Verdächtigen verzerrt wird, weil davon auch Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz erfasst sind. Daher differenziert die Statistik zwischen ausländerrechtlichen Straftaten und übrigen Straftaten.