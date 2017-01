Ein Berliner Antifaschist, der an gewalttätigen Protesten gegen einen Neonazi-Aufmarsch im Februar 2011 beteiligt gewesen sein soll, ist im dritten Prozess freigesprochen worden. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, andere per Megafon zur Gewalt angestachelt zu haben.

Der Berliner Antifa-Aktivist Tim H. ist im dritten Prozess vom Vorwurf der Rädelsführerschaft und des schweren Landfriedensbruchs freigesprochen worden. Es habe nicht festgestellt werden können, dass der heute 40-jährige Familienvater als Anführer an gewalttätigen Protesten gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen im Februar 2011 in Dresden beteiligt gewesen sei, urteilte das Landgericht Dresden am Freitag.