Ökumenisches Friedensgebet am Montagabend - Berliner Gedächtniskirche erinnert an Anschlagsopfer

16.01.17 | 10:41 Uhr

Zwölf Menschen starben, 50 wurden verletzt, als der Attentäter Anis Amri einen LKW in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche lenkte. Vier Wochen später wird in der Kirche an die Opfer erinnert. Auch in Brandenburg/Havel gedenkt ihrer am Montag.

Vier Wochen nach dem Terror-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz lädt die Gedächtniskirche am Montagabend zu einem ökumenischen Friedensgebet. Der Gottesdienst wird von Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und der Pfarrerin für Cityseelsorge Dorothea Strauß gemeinsam mit einer Vertreterin der Katholischen Kirche gestaltet, hieß es. In der Gedenkhalle der Kirche soll um 20 Uhr am Nagelkreuz von Coventry an die Opfer des Attentats und ihre Angehörigen erinnert werden. Das Nagelkreuz steht als Symbol für Frieden und Versöhnung. Vor dem Gebet sollen die Glocken der Kirche für zehn Minuten läuten und somit die Fürbitten über die ganze Stadt tragen. "Mit dem Friedensgebet wollen wir das vielfältige öffentliche Nachdenken der vergangenen Tage aufnehmen", teilte Gedächtniskirchenpfarrer Martin Germer am Sonntag mit.

Gedenkgottesdienst auch in Brandenburg/Havel

Gleichzeitig, so der Pfarrer weiter, wolle man auch daran erinnern, dass Datum und Ort des LKW-Anschlags nicht für Aufmärsche missbraucht werden dürften, "die das gesellschaftliche Miteinander mit ausgrenzenden Parolen gefährden". Das rechtsradikale Bündnis BärGiDa will am Montagabend um 22 Uhr vom Bahnhof Zoo zur Gedächtniskirche laufen. Angemeldet sind bei der Polizei 80 Teilnehmer. Fast zeitgleich mit dem Friedensgebet in der Berliner Gedächtniskirche findet in um 19:30 Uhr in Brandenburg/Havel ein Gedenkgottesdienst statt, an dem der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Markus Dröge, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU), teilnehmen werden.

Attentat am 19. Dezember 2016

Der Attentäter Anis Amri war am Abend des 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte 50 weitere.