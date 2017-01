Die Berliner Polizei beschäftigt laut Medienbericht erneut die mögliche Verstrickung eines ihrer Mitarbeiter in die Reichsbürgerszene. Genaue Angaben über den Fall macht die Behörde allerdings nicht. Im Herbst hatte sie sich in einem solchen Fall bereits korrigieren müssen.

Seit dem 3. Dezember laufe ein internes Disziplinarverfahren, meldete am Mittwoch der "Tagesspiegel" unter Berufung auf einen Polizeisprecher. "Die Stelle für Disziplinarverfahren wurde am 24. Oktober über ein Schreiben mit reichsbürgertypischen Inhalten informiert", heißt es da.

Die "Reichsbürger" definieren sich als Bürger eines eigenen Staates und wähnen sich in einem ganz eigenen Rechtssystem. Vor allem in Ämtern ist die Gruppierung seit Jahren berüchtigt, denn einer ihrer Grundsätze ist es, die Arbeit der Behörden zu boykottieren.

Im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt es zu den "Reichsbürgern", dass sie unter anderem antisemitische und den Nationalsozialismus verherrlichende Positionen vertreten. Die Organisation der Bewegung wird als sektenhaft beschrieben.

In den verstärkten Fokus der Behörden ist die Bewegung geraten, nachdem ein Anhänger der Bewegung in Bayern auf Polizisten schoss, als diese seine Waffensammlung sicherstellen wollten. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er an den Folgen starb. Drei weitere wurden verletzt. Zwei Polizeibeamte in Bayern wurden vom Dienst suspendiert. Auch in Sachsen-Anhalt gab es drei Suspendierungen.