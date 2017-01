Rat der Bürgermeister in Berlin tagt

Der Rat der Bürgermeister befasst sich am Donnerstag mit der Situation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Berlin.

Der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD) sagte vor dem Treffen im rbb, man müsse sich noch mehr um die traumatisierten jungen Menschen kümmern.

In einem Gespräch mit der Hörfunkwelle Radioeins sagte er weiter, sie bräuchten vor allem verlässliche Ansprechpartner sowie eine nachhaltige Betreuung. Neben den sprachlichen und schulischen Angeboten müsse man sich auch intensiv um die psycho-soziale Betreuung kümmern. Das werde immer wieder gern belächelt, aber nach dem Anschlag vom 19. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz könne sich jeder vorstellen, wie wichtig die Mensch-zu-Mensch-Betreuung sei.



In Berlin leben mehr als 2.700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.