"Beide Länder suchen massiv Lehrer - aber auch massiv Schulleiter", so Bieber. 25 Jahre nach der Wende gingen viele "altgediente Kräfte" in den Ruhestand. Nach Angaben des

Bildungsministeriums wird in Brandenburg derzeit jede zwölfte der rund 750 Schulen im Land nur kommissarisch geführt. Auch in Berlin sind Führungskräfte dringend gesucht.

"Angesichts des großen Interesses an unseren Angeboten bin ich aber optimistisch, dass sich das bald lösen wird", meint Bieber.