Das Land Brandenburg plant im Jahr 2017 rund 40 Millionen Euro für Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser ein. Mit diesem Geld sollen Deiche verstärkt oder komplette Hochwasserschutzanlagen neu gebaut werden, sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Jens-Uwe Schade. Das Geld stamme aus EU-, Bundes- und Landesmitteln. Außerdem stehen bis zu 1,2 Millionen Euro für Brandenburg aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm bereit.

Das größte Projekt ist die Rückverlegung eines 3,1 Kilometer langen Deiches an der Oder in der Neuzeller Niederung (Oder-Spree). Dafür werden 10,6 Millionen Euro aus EU-, Bundes und Landesmitteln veranschlagt, die Arbeiten sollen 2021 beendet sein.

An der Elbe in Mühlberg (Elbe-Elster) beginnen im Frühjahr 2017 zwei große Vorhaben. Für 2,6 Millionen Euro soll ein 260 Meter langer Deich verstärkt werden. Wenn in Gefahrensituationen Schwertransporter eingesetzt werden müssen, sollen sie darüberfahren können. Ein weiterer Deich in der Stadt wird für 6,71 Millionen Euro ertüchtigt.