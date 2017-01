Das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg hat im vergangenen Jahr zahlreiche Medien als jugendgefährdend zur Indizierung angezeigt. Bis Mitte Dezember wurden 59 Tonträger bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vorgelegt, teilte das Innenministerium am Dienstag in Potsdam mit. 58 Indizierungsanträge betrafen rechtsextremistische Musik. 2015 hatte das LKA insgesamt 62 Indizierungen beantragt. Kein anderes Bundesland hat in den letzten Jahren derart viele CD's bei der Prüfstelle gemeldet.

Für einen Tonträger aus dem linksextremistischen Spektrum wurde ebenfalls erfolgreich eine Indizierung beantragt. Zudem wurde erstmals ein Musikvideo aus dem extremistischen Islamismus geprüft.