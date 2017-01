Landtag will "Lex Hübner" beschließen

Darf ein vorbestrafter Politiker als Bürgermeister kandidieren? Im brandenburgischen Guben wird um diese Frage seit Monaten gerungen. Denn Klaus-Dieter Hübner trat an, obwohl er wegen Korruption rechtskräftig verurteilt war - eine Gesetzeslücke, die nun geschlossen werden soll.

Wenn sich der umstrittene FDP-Politiker Klaus-Dieter Hübner einen Verdienst erworben hat, dann wohl den, eine Gesetzeslücke in Brandenburg aufgedeckt zu haben, die den Landespolitikern bisher nicht aufgefallen war. Ob die Landtagsabgeordneten dem FDP-Politiker deshalb besonders dankbar sind, ist nicht bekannt - jedenfalls beriet der Innenausschuss des Landtags am Donnerstag über einen Gesetzentwurf, der als "Lex Hübner" in die Landesgeschichte eingehen könnte.