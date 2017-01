Das Land Brandenburg hat das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rund 360 Millionen Euro abgeschlossen. Das ergibt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss. Die endgültigen Zahlen werden für März erwartet. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke), kündigten am Dienstag in Potsdam an, das Geld werde - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - zur Hälfte in die Rücklage gehen. Mit der anderen Hälfte würden Schulden getilgt.

Forderungen der CDU, angesichts guter Steuereinnahmen noch mehr Geld für Schuldentilgung zu verwenden, erteilten Woidke und Görke eine Absage. Die geopolitische Lage sei unsicher, sagten beide. Wie sich die Krisen in aller Welt auf die Wirtschaft hier auswirken, sei noch nicht absehbar und die Rücklage daher wichtiger denn je.