Konzept zur inneren Sicherheit - Brandenburger CDU fordert deutsche Predigten in Moscheen

08.01.17 | 21:17 Uhr

Die Brandenburg-CDU berät am Montag in Wittenberge über ein Sicherheitspapier, das auf eine härtere Gangart gegenüber Islamisten abzielt: So soll in Moscheen soll nur noch auf Deutsch gepredigt werden. Auch Ministerpräsident Woidke ist für einen schärferen Kurs gegen Gefährder.



In Brandenburger Moscheen soll nach dem Willen der Landes-CDU künftig nur noch auf Deutsch gepredigt werden. Das fordern die Christdemokraten in einem Papier zur inneren Sicherheit, das am Montag auf einer Klausurtagung in Wittenberge verabschiedet werden soll. Verbote von Vereinen mit islamistischem oder terroristischen Hintergrund sollten konsequent umgesetzt werden.

Ausreisezentren für Extremisten und Terroristen

"Lokale Umfelder islamistischer Extremisten müssen verstärkt beobachtet, entsprechend sensibilisiert und dazu eingebunden werden, um einen besseren Informationsrückfluss über das Verhalten, die Vorhaben und die Kontaktpersonen von islamistischen Extremisten zu erreichen", zitiert die Nachrichtenagentur KNA aus dem Papier. Dazu müsse auch der Dialog mit moderaten Muslimen verstärkt geführt werden.



Zudem sprechen sich die Christdemokraten für die Schaffung von Ausreisezentren aus. "Bei ausländischen Staatsangehörigen müssen alle aufenthaltsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten genutzt werden, um sie möglichst schnell in ihre Herkunftsländer zurückzuführen." Die Landesregierung solle "eine allgemeine Rückführungseinrichtung" für ausreisepflichtige Ausländer errichten, in der Extremisten und Terroristen in einem abgegrenzten Bereich in Abschiebegewahrsam genommen werden könnten.

Islamistischen Extremisten und Terroristen solle der Personalausweis versagt oder entzogen und ihnen ein Ersatz ausgehändigt werden, so das Papier. Auf dem Ersatzdokument müsse die räumliche Beschränkung auf das Bundesgebiet deutlich und sichtbar vermerkt sein.

Woidke: Fußfessel für Gefährder

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schaltete sich am Sonntag in die nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt entflammte Sicherheitsdebatte ein. Gegenüber dem "Tagesspiegel" (Montag) sprach er sich dafür aus, islamistische Gefährder mit elektronischen Fußfesseln zu kontrollieren. "Für Gefährder halte ich eine Fußfessel selbstverständlich für sinnvoll - egal welcher Nationalität", sagte Woidke. Gegen kriminell gewordene Flüchtlinge fordert Woidke eine harte Gangart. Humanität dürfe nicht mit Naivität verwechselt werden, so Woidke. Der Staat müsse Härte zeigen, auch um die Flüchtlinge zu schützen, um nicht Vorurteile wachsen zu lassen. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) forderte mehr Videoüberwachung öffentlicher Bereiche. "Wir sind verrückt, wenn wir die Menschen um ihre Handy-Fotos und -Videos bitten müssen, weil wir selbst keine Aufnahmen haben", sagte Schröter in einem Interview mit den Zeitungen "Bild" und "B.Z." (Montag). In Bezug auf rechtliche Hürden durch das Datenschutzgesetz sagte er, da müsse man etwas ändern.