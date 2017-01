Mehr "Bufdis" in Brandenburg und Berlin

Seit die "Zivis" abgeschafft wurden, gibt es die "Bufdis" - und ihre Zahl ist in Brandenburg und Berlin im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dass der Bundesfreiwilligendienst beliebter geworden ist, hat besonders einen Grund.

Der Bundesfreiwilligendienst wurde als Nachfolger des Zivildienstes konzipiert, den es seit 2011 nicht mehr gibt. Der größte Unterschied: Bufdi richtet sich prinzipiell an alle - Frauen und Männer, Junge und Alte, Deutsche und Ausländer.

Auch in Berlin haben sich deutlich mehr Menschen freiwillig engagiert als im Vorjahr: Pro Monat waren durchschnittlich 1.558 Berliner im Bundesfreiwilligendienst beschäftigt. 2015 waren es noch 1.284. Das ist ein Zuwachs von rund 21 Prozent.

Der Bundesfreiwilligendienst wird beliebter: Die Zahl der Freiwilligen stieg in Brandenburg im vergangenen Jahr um gut 13 Prozent. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Demnach waren 2016 im Land jeden Monat durchschnittlich 1.797 sogenannte Bufdis beschäftigt. Im Vorjahr waren es 1.574.

Das zeigt sich deutlich, in fast jedem Land leisten den Bundesfreiwilligendienst inzwischen mehr Frauen als Männer. In Brandenburg etwa waren im Dezember vorigen Jahres 824 Bufdis männlich und 900 weiblich, in Berlin engagierten sich 907 Frauen und 853 Männer.

Ein weiterer Unterschied zum Zivildienst: Bufdis sind im Schnitt älter als die früheren Zivis. Im Dezember 2016 waren 528 freiwillige Helfer in Brandenburg jünger als 27, 625 waren zwischen 27 und 50 Jahre alt, 539 waren im Alter zwischen 51, und 65 und 32 Bufdis waren älter.

Die Zahl ist laut des Bundesamts vor allem deshalb gestiegen, weil es mehr Hilfsangebote für Flüchtlinge gibt: Die Bundesregierung organisierte Ende 2015 ein Sonderkontingent an Stellen für die Flüchtlingshilfe. Bemerkenswert: Die Helfer sind oft selber Betroffene.

So leisteten in Brandenburg im vergangenen Jahr 111 Geflüchtete Bundesfreiwilligendienst. Insgesamt arbeiteten 435 Brandenburger Bufdis mit Flüchtlingen. In Berlin waren 551 Bufdis mit Flüchtlingen beschäftigt - 182 von ihnen waren selbst aus ihrer Heimat nach Deutschland geflohen.