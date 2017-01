Demnach soll Lammert am 19. Januar - genau einen Monat nach dem Terroranschlag - "vor Eintritt in die Tagesordnung zum Gedenken sprechen". Es hatte zuvor Kritik daran geben, dass bisher keine größere Gedenkfeier geplant ist.

Die Abgeordneten des Bundestags wollen in der kommenden Woche der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gedenken. Das habe ein Sprecher von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) auf Anfrage mitgeteilt, berichtete "Spiegel Online" am Dienstag.

Mehr als 50 Menschen wurden bei dem Terroranschlag in Berlin vor gut drei Wochen verletzt. Noch immer liegen elf von ihnen in Berliner Kliniken. Anschlagsopfer mit mittelschweren oder leichteren Verletzungen konnten inzwischen entlassen werden.

Das Berliner Abgeordnetenhaus will am Donnerstag an die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche erinnern. Parlamentspräsident Ralf Wieland kündigte am Montag im rbb-Inforadio eine Gedenkminute im Plenum an. Er selbst werde dabei auch einige Worte sagen.

Zuvor hatte sich der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge für einen Ort zum Gedenken an die Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz ausgesprochen. "Wenn die Blumen verwelkt und die Kerzen abgebrannt sind, muss es einen würdevollen Ort geben, um in unmittelbarer Nähe des Anschlagortes der Opfer zu gedenken", sagte Dröge. Die Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei hier offen für konkrete Überlegungen.