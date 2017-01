Spendensammlung in Berlin läuft

Im April 2012 wurde der junge Berliner Burak Bektaş ermordet, ein Fremder erschoss ihn ohne Vorwarnung. Bis heute ist der Täter nicht gefunden - durch das Engagement von Bektaş' Familie und Helfern wird es nun wenigstens eine Gedenkstätte geben: Am Mittwoch stimmte die BVV Neukölln dafür.

Auch nach vier Jahren ist der Mord an dem 22-jährigen Berliner Burak Bektaş nicht aufgeklärt - nun wird es zumindest einen Ort geben, an dem Bektaş gedacht werden kann. Am Mittwoch beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Berlin-Neukölln einen Gedenkort mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Linken. CDU, AfD, die beiden FDP-Verordneten sowie die fraktionslose Verordnete Anne Zielisch (vormals AfD-Fraktion) stimmten dagegen.

Bektaş war in der Nacht zum 5. April 2012 von einem Unbekannten auf offener Straße erschossen worden, zwei seiner Freunde wurden schwer verletzt.

Der Bezirk wird der "Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş" nun eine Grünfläche an der Rudower Straße, Ecke Möwenweg anbieten - wie erwartet. Bereits im Juni 2016 hatte die BVV beschlossen, den Gedenkort zu prüfen. Nun kam die endgültige Entscheidung.