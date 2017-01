Michael Stübgen aus der Lausitz führt die Landesliste der Brandenburger CDU für die Bundestagswahl im September an. Eine Delegiertenkonferenz billigte am Freitagabend in Potsdam mit großer Mehrheit einen entsprechenden Vorschlag des Landesvorstandes. Der 1959 in Lauchhammer geborene Stübgen war früher Pfarrer und ist seit 1990 Mitglied des Bundestages.

Neu auf die Landesliste wurde die Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg, Dietlind Tiemann, gewählt. Sie gilt als scharfe Kritikerin der von Rot-Rot in Brandenburg geplanten Kreisgebietsreform.