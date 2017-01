Michael Radewege Dienstag, 24.01.2017 | 10:55 Uhr

Abschiebung in die Türkei ?? das wird schwierig solche Leute will der Erdogan auch nicht unbedingt wieder haben, außerdem braucht er diese Bürger mit doppelten Paß noch in Deutschland, 3 x darf man raten wo für ???der Herr Özdemir sollte Vorbild sein & mit dem Fahrrad fahren oder Bus & Bahn aber da würden Ihm ja noch mehr Bürger begegnen die mit der derzeitigen Politik dieser Links Populistischen Grünen nun gar nichts am Hut haben,, verstehe ich aber überhaupt nicht, wurde doch erst beschlossen für den Wahlkampf der Grünen mehr unter das Volk mischen & den Wählern zuhören ?? aber das trifft bestimmt nur dann zu wenn man unter seines gleichen ist & mal wieder gegen die AFD demonstriert, da hat man dann einen großen Mund aber bei einem Taxi Fahrer macht man sich schon in die Hosen,dabei ist das doch ein Landsmann von diesem, ich rate Herrn Özdemir zu einem Urlaub in der Türkei da kann man dann so schön diskutieren, friedlich versteht sich ?????