Berlin schreibt Werbeflächen neu aus - City-Toiletten - Bürgermeister sorgen sich ums Geschäft

19.01.17 | 14:58 Uhr

Über Werbung finanziert die Wall GmbH derzeit die 250 automatisierten City-Toiletten in Berlin. Doch die städtischen Werbeflächen wurden neu ausgeschrieben. Die Bezirksbürgermeister fürchten nun um die öffentlichen Bedürfnisanstalten und protestieren beim Senat. Von Thomas Rautenberg

In einem Punkt waren sich die Berliner Bezirksbürgermeister vor ihrer Ratssitzung am Donnerstag einig: Weniger öffentliche Toiletten darf es nicht geben. Derzeit bietet allein der Stadtmöblierer Wall rund 250 moderne City-WCs an - voll automatisch und barrierefrei. Doch nun stellt der Senat das Toilettensystem in Frage. Die Stadtwerbung, über die Wall seine Toiletten finanziert, ist neu ausgeschrieben worden. Bislang kosten die modernen City-Toiletten der Stadt keinen Cent, denn Toilettenbetreiber Wall finanziert die Bedürfnisanstalten durch Werbung. Dabei könnte man es doch belassen, sagt Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU), denn das sei ein bewährtes und gutes System. "Der Senat gibt uns auch keine Zusicherung, dass er die Toiletten aus anderen Mitteln finanziert, wenn nicht Geld genug eingenommen wird." Das sei ein Problem, so Balzer.

Andere Metropolen kopieren das Berliner System

Städte wie Stockholm oder Paris haben das Berliner Erfolgsmodell der automatischen City-Toiletten inzwischen kopiert. Die Hauptstadt selbst dagegen stellt die werbefinanzierten City-Toiletten in Frage. Der Senat beklagt einen Wildwuchs an Werbeflächen, nicht nur an den Toiletten. 190 unterschiedliche Vertragskonstruktionen machten eine Kontrolle durch die öffentliche Hand nahezu unmöglich. Werbeverträge, die die Stadtbezirke mit Firmen wie Wall oder Ströer geschlossen hatten, wurden deshalb zum Ende des Jahres 2018 gekündigt, der Senat will das jetzt zentral steuern. Durch eine einheitliche Werbeflächenvermarktung verspricht er sich nicht nur mehr Transparenz, sondern vor allem mehr Geld. Aber womöglich auch weniger Toiletten, so die Befürchtung von Reinickendorfs Bürgermeister Frank Balzer. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung habe in den Bezirken schon mal nachgefragt hat - rein vorsorglich - welche Toiletten nicht so intensiv genutzt werden. "Daraus lässt sich der Rückschluss ableiten, dass die dann, wenn nicht genug Geld eingenommen wird, um den Dienstleister zu bezahlen, geschlossen werden", so die Bedenken Balzers.

Eigentlich mehr Toiletten gebraucht

Dabei bräuchte die wachsende Stadt nicht weniger, sondern deutlich mehr Toiletten. Auch Oliver Igel (SPD), Bürgermeister in Treptow-Köpenick, will sich auf der Ratssitzung der Bezirksbürgermeister nicht mit unverbindlichen Worten des Senats abspeisen lassen: "Wenn es nicht mehr möglich ist, diese Ausschreibung zu verändern oder zu erneuern, dann müssen wir gemeinsam nach anderen Lösungen suchen", so der SPD-Politiker. "Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass am 1. Januar 2019 die bekannten und auch beliebten City-Toiletten in der Stadt einfach abgebaut werden, ohne dass es dafür einen Ersatz gibt." Denn das hatte Wall bereits angekündigt: Ohne Werbeeinnahmen, so das Unternehmen, wäre auch mit den City-Toiletten Ende 2018 Schluss.