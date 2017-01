Verdacht auf Terror und Islamismus: Drei Männer sind am Dienstag in Berlin verhaftet worden. Auch die Fussilet-Moschee wurde durchsucht. Einem Zeitungsbericht zufolge haben die Verhafteten Beziehungen zum "Islamischen Staat".

Die Polizei hat am Dienstagabend in Berlin drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem rbb. Es bestehe der Verdacht auf Ausreise in Kampfgebiete Syriens und des Irak. Als erstes hatte die "Bild"-Zeitung über die Festnahmen berichtet.

Die Festnahmen erfolgten nach Angaben des Sprechers an drei verschiedenen Orten in Berlin. Auch die Fussilet-Moschee in Moabit sei durchsucht worden. Die drei Männer sollen hier verkehrt haben. Der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee-Verein ebenfalls ein- und ausgegangen.