Schicksal des jüdischen Ehepaars Burchardi - Aus Lübben deportiert

20.01.17 | 07:52 Uhr

Vor 75 Jahren fand in Berlin die Wannsee-Konferenz über "Endlösung der Judenfrage" statt. In Lübben im Spreewald wird das Ehepaar Minna und Julius Burchardi verhaftet und ins Warschauer Ghetto deportiert. Die Geschichte hinter zwei Namen. Von Dirk Schneider

Minna und Julius Burchardi sind bis zur Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 angesehene Lübbener Bürger: Der zu dieser Zeit 55-jährige Glasermeister ist ein beliebtes Mitglied in Vereinen und engagiert sich im Synagogenvorstand. In seinem Handwerksbetrieb bildet er Lehrlinge und Gesellen aus. Im Ersten Weltkrieg war er Frontsoldat. Doch die von den Nazis betriebene systematische Verfolgung der Juden bekommen auch die Burchardis schnell zu spüren. Nach kurzer Zeit müssen sie ihren Betrieb aufgeben, beim Standesamt Zwangsnamen beantragen und (ab 1941) den gelben Stern tragen. Auf die Straße gehen dürfen sie nur noch zu bestimmten Zeiten.

Broschüre "Das jüdische Lübben"

Schulprojekt auf Spurensuche

Dass die Geschichte der Burchardis heute bekannt ist, ist auch einem Schulprojekt zu verdanken. Im Jahr 2009 haben sich das Lübbener Forum gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und Schüler der Spreewaldschule Lübben gemeinsam auf Spurensuche nach jüdischem Leben in der Stadt gemacht. Am Ende ist eine Broschüre entstanden, die das Schicksal von 53 Einwohnern der Stadt erzählt. Viele Beispiele dokumentieren die Gewalt und den Terror, denen die Juden auch in Lübben nach 1933 ausgesetzt waren. Ilka Gelhaar-Heider vom Forum verweist zugleich darauf, dass es auch in Lübben Einwohner gegeben hat, die jüdischen Bürger unterstützt haben: mit Geld, mit Lebensmitteln, mit Quartieren zum Verstecken.

Hilfe von einem Handwerker-Kollegen

Auch Julius und Minna Burchardi wird Hilfe zuteil. Der Glasermeister Hans Fiedler beschäftigt Julius Burchardi in seiner Werkstatt. Beide kannten sich, hatten immer wieder auf Großbaustellen zusammengearbeitet, sich als Handwerker einer Innung geachtet. Horst Fiedler (78), der Sohn von Hans Fiedler, kann sich noch an viele Details erinnern, die sein Vater ihm erzählt hat. So habe Julius Burchardi kein Fahrrad fahren können. Deshalb habe ihn sein Vater auf die Schultern genommen und so auf die Baustellen in der Stadt gefahren.

Über Frankfurt und Berlin nach Warschau

1942 werden Julius und Minna Burchardi in Lübben verhaftet, er 64, sie 63 Jahre alt. Ilka Gelhaar-Heider hat mit Angehörigen darüber gesprochen, warum das Paar nicht untergetaucht oder geflohen ist - so wie andere auch. Sie seien offensichtlich gutgläubige Menschen gewesen, die dachten, dass sie schon in Ruhe gelassen werden und es schon nicht so schlimm kommen werde. Nach wenigen Tagen Polizeihaft in Lübben werden die Burchardis nach Frankfurt (Oder) geschafft und über Berlin in das Warschauer Ghetto transportiert. Am 21.07.1942 schickt das Paar eine Karte an seine Tochter und das Enkelkind nach Berlin. Es ist das letzte Lebenszeichen von Minna und Julius Burchardi. Kurze Zeit später beginnen die Transporte der Warschauer Juden in das Vernichtungslager Treblinka. Ob Burchardis in Warschau, auf dem Transport oder in Treblinka ermordet worden sind, ist nicht genau bekannt.



Das Haus der Burchardis steht nicht mehr

Seit 2008 erinnern zwei Stolpersteine an das Schicksal der Burchardis. Sie sind an der Stelle in den Fußweg eingesetzt, wo die Familie zuletzt gewohnt hat, in einer kleinen Gasse am Stadtrand. Heute heißt die Straße "Am Schutzgraben". Das Haus an der Nummer 11 ist ein Neubau, das alte Haus gibt es nicht mehr. Auch die Werkstatt von Julius Burchadi ist nicht mehr da. Horst Fiedler hat die Patenschaft für einen der Steine übernommen. Für ihn ist das eine Sache der Menschlichkeit.