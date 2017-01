Der Streit um das geplante Einheitsdenkmal am Berliner Schloss-Neubau dauert an. Der Architekt des Siegerentwurfs, Johannes Milla, erneuerte seine Kritik am Haushaltsausschuss des Bundestags und forderte, die sogenannte Einheitswippe zu bauen. Dem rbb sagte Milla am Montag, er erwarte, dass der Entwurf realisiert werde. Dieser sei als Sieger aus zwei Wettbewerben mit 920 Einreichungen hervorgegangen. Es gebe eine Baugenehmigung und alle technischen Fragen seien gelöst. Das Projekt sei komplett baureif, sagte Milla.

Der Haushaltsausschuss hatte den Bau wegen angeblich außer Kontrolle geratenen Kosten gestoppt. Vor Kurzem gab er stattdessen deutlich mehr Geld für den Wiederaufbau der Kolonnaden des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an gleicher Stelle frei. Der Bundestags-Kulturausschuss will sich am 25. Januar in einer Expertenanhörung erneut mit dem Einheitsdenkmal beschäftigen.

Das Denkmal, eine begehbare Wippe, sollte neben dem rekonstruierten Berliner Schloss an die friedliche Revolution von 1989 und an die deutsche Wiedervereinigung erinnern. Es sollte eigentlich schon 2013 fertig sein, zuletzt wurde der Termin auf 2018 verschoben.