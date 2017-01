Audio: Inforadio | 27.01.2017 | Sylvia Belka-Lorenz

Synagoge in Cottbus vor zwei Jahren eingeweiht - Auf der Suche nach dem blühenden jüdischen Leben

27.01.17 | 06:24 Uhr

Seit zwei Jahren hat Cottbus wieder eine Synagoge. Sie wurde am 27. Januar 2015 eingeweiht - in einer ehemaligen evangelischen Kirche. Doch von lebendiger religiöser Gemeinschaft ist kaum etwas zu spüren. Von Sylvia Belka-Lorenz

Freitagabend in der Cottbuser Synagoge. Etwa ein dutzend Männer und Frauen sind zum Sabbat gekommen. Ein dutzend von 430 Gemeindemitgliedern - oft sind es sogar weniger. Da Cottbus keinen Rabbiner hat, ist Rabbiner Nachum Presmann für den Sabbat aus Potsdam angereist. Die Euphorie zur Eröffnung sei enorm gewesen, erinnert sich Olga Kluge, eine der sehr engagierten Frauen in der Gemeinde. Dass die Deutschen den Juden eine Synagoge schenken: die Geste habe die Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde tief berührt. "Es gab Leute, die mit Tränen in den Augen da saßen. Das war schon ein Zeichen, das damals gesetzt wurde. Mir stockte der Atem. Ich habe gesagt: Das ist Glück."

Mehr Treffpunkt als religiöses Zentrum

Olga Kluge ist froh, dass es die Synagoge gibt: als soziales Zentrum für die Gemeinde. Insbesondere die Frauen treffen sich hier regelmäßig, sei es zum Feiern, sei es zu Chorproben. Als religiöses Zentrum wird die Synagoge kaum benötigt. Die meisten Gemeindemitglieder sind halachische, also keine religiös praktizierenden Juden. So bleibt es beim Sabbat und großen Festen, erzählt Kluge. Die Feste, der Sabbat, die gemeinsamen Essen danach - sie sind für jeden Menschen offen - bleiben von der Öffentlichkeit unbemerkt. Es finden sich kaum irgendwo Hinweise auf die Aktivitäten der Gemeinde.

Pfarrerin Johanna Melchior hilft bei der Betreuung der Besucher - deutschsprachige Juden gibt es zu wenige

Auch nach zwei Jahrzehnten nicht zuhause

In Cottbus lebten die Juden von Beginn an eher abgeschieden. Die meisten von ihnen sind ab Mitte der 90er Jahre aus den früheren Sowjetrepubliken zugewandert. Sergej Romanov ist 44, er arbeitet als Informatiker an der Uni. In der Gemeinde gebe es kaum das Bemühen, sich hier zu integrieren, lautet seine Einschätzung. "Ich hatte gehofft, dass die Gemeindemitglieder mit der Einweihung der Synagoge mehr Engagement zeigen. Aber die meisten sprechen kein Deutsch und fühlen sich nicht so richtig zuhause." Sie fühlen sich nicht zuhause - auch nach knapp zwei Jahrzehnten nicht. So ist es ausgerechnet eine evangelische Pfarrerin, die nicht müde wird, wenigstens persönliche Kontakte anzubahnen. Johanna Melchior interessiert sich seit ihrer Studienzeit für die jüdische Religion, sie selber nimmt an jedem Sabbat teil, nimmt andere Christen mit in die Synagoge. "Die jüdische Gemeinde muss noch ein bisschen mehr verinnerlichen, dass die Cottbuser auch etwas von ihnen lernen wollen", sagt sie, "und sie wahrnehmen wollen als Bestandteil des Cottbuser Lebens."

Touristen staunen über das Erscheinungsbild der Synagoge

Seit einem Jahr führt Johanna Melchior Besucher und Touristen durch die Synagoge. Die wenigen deutschsprechenden Juden können die Öffnungszeiten nicht abdecken. An diesem Nachmittag dauert es lange, bis die ersten hereinkommen. Ingeborg Keil ist mit ihrem Mann aus München zu Besuch. Auf die Idee, die Synagoge zu besuchen, kamen beide ganz zufällig. "Ich hab mich gestern mit einer Dame im Theater unterhalten und die hat gesagt, dass die alte Schlosskirche in eine Synagoge umfunktioniert wurde", erzählt die Münchnerin. "Da haben wir gesagt, wir müssen uns das anschauen." Das Ehepaar ist überrascht. Sie kenne die Synagoge in München, die sei geradezu hermetisch abgeriegelt, sagen sie. Dass die Synagoge hier sich frei zugänglich in einer Einkaufsstraße befindet: allein das sei schon etwas Besonderes, auch die Art und Weise wie man das Gebäude belassen habe, bei zugleich eigenständigem Interieur. Die beiden Münchner bleiben zumindest an diesem Nachmittag die einzigen Besucher. So spärlich sei das Interesse sonst nicht, erzählt Pfarrerin Melchior. Gerade Touristen würden manchmal mitten in der Stadt einfach einen Ort der Ruhe suchen, um dann staunend festzustellen, dass sie mitten in einer Synagoge stehen. Das sei von außen praktisch nicht erkennbar. Manchmal passiere es dann, dass sie sich später beim Hinausgehen ganz selbstvergessen bekreuzigen. Es sei eben ein Gotteshaus - und das sei doch das wichtigste, so Melchior.

Verschlossene Gemeinde ohne viel Kontakt zur Außenwelt

Denn Cottbus hat in der Vergangenheit auch immer wieder Schlagzeilen mit Neonazi-Vorfällen gemacht. 2001 Todesdrohungen gegen ein jüdisches Ehepaar. 2010 antisemitische Schmierereien vor den alten Gemeinderäumen, erst vor zwei Wochen marschierten 100 Neonazis durch die Innenstadt. Doch bedroht fühle sich die Gemeinde hier nicht, sagt die Jüdin Olga Kluge. Ihre Begründung dazu illustriert beinahe sarkastisch das Leben innerhalb der Gemeinde. Sie haben keine Angst, weil sie kaum etwas von draußen mitbekommen, auch keine Neonazis. "Viele hier sehen nur russisches Fernsehen und lesen keine Zeitungen. Sie interessieren sich nicht dafür. Ich fühle mich sehr sicher in Cottbus." Keine Zeitung, fast ausschließlich russische Medien und anders als Olga Kluge haben viele Gemeindemitglieder auch sonst kaum Kontakte in die nicht-jüdische Cottbuser Welt. Gibt es überhaupt noch eine Chance, das Jüdische Leben in der Stadt zu verankern? Olga Kluge sagt, ihre Antwort wäre "so offen sein wie möglich, die Kultur zeigen. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist…" Olga Kluge möchte nicht deutlicher werden. Auch unsere journalistischen Bemühungen, mit der Gemeinde ins Gespräch zu kommen, sind in den vergangenen Jahren ins Leere gelaufen: Die alten Gemeinderäume in einer Wohnung waren durch Schließanlagen und Videokameras von der Außenwelt getrennt; Kontakt nur über den Vorstand. Heute, da die Synagoge eigentlich offen ist, treffen wir selten jemanden an, der Deutsch spricht. Der Vorstand möchte nicht mit uns reden.

Der Informatiker Sergej Romanov ist überzeugt, dass es nur noch 10 bis 15 Jahre lang jüdisches Leben in Cottbus geben wird

"Integration kann man nicht verordnen"

Für die Cottbuserin und Brandenburgische Kulturministerin Martina Münch, deren Ministerium das Projekt Synagoge auf den Weg gebracht hatte, ist die Lösung dieser Probleme eine Frage der Zeit. "Klar können wir uns immer mehr wünschen, aber wer sind wir denn? Integration kann man nicht verordnen", sagt sie. "Wir bauen ja Brücken, und das machen wir auch weiterhin." Für den Informatiker Sergej Romanov waren die Erwartungen an das, was die Synagoge bewirken könnte, von Anfang an viel zu hoch. Obwohl es eine jüdische Gemeinde gibt, ist es keine echte religiöse Gemeinschaft. Es ist wie bei einer Leiche: Wenn man Strom durchzieht, fangen tote Glieder an sich zu bewegen, aber ob man das wiederbeleben nennen darf, ich weiß nicht." Wie wird es weitergehen mit dem jüdischen Leben in Cottbus? Gravierend sei das Nachwuchsproblem, so Rabbiner Presmann. Es wandert kaum noch jemand neu zu, die Gemeinde wird immer älter. Der Rabbiner hofft, dass es nicht passieren werde, aber ja, das könnte dann auch das Ende der Gemeinde bedeuten. Auch das Fazit von Sergej Romanov ist ein bitteres: "Es gibt keine guten Aussichten für jüdisches Leben in Cottbus. Es wird bestimmt in 10 bis 15 Jahren aufhören. Wir haben keinen Nachwuchs." Zum Jubiläum sind keinerlei Feierlichkeiten geplant. Weder von der Gemeinde noch von der Stadt Cottbus.