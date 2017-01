Generalstaatsanwalt Rautenberg will für SPD in Bundestag

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Cristoforo Rautenberg will für die SPD in den Bundestag. Wie er dem rbb am Freitag bestätigte, bewirbt er sich um die Direktkandidatur im Wahlkreis 60, Brandenburg an der Havel. Diesen Wahlkreis hatte zuletzt Außenminister Frank-Walter Steinmeier für die SPD gewonnen.

Rautenberg sagte Brandenburg aktuell, dass Erstarken der AfD sei eine so bedrohliche Entwicklung, dass er da nicht nur zuschauen wolle. Über seine Kandidatur hatte zuerst die "Märkische Allgemeine" berichtet. Dem Blatt nannte er zudem eine Bedingung: Er werde sich nur zur Verfügung stellen, "wenn es deswegen innerhalb der Partei keinen Streit gibt" und sich die SPD geschlossen hinter ihn stelle.