Mutmaßlicher Attentäter vom Breitscheidplatz - Amris Waffe in Italien wurde auch in Berlin benutzt

04.01.17 | 14:05 Uhr

Die Ermittlungen zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz machen Fortschritte: Es gibt neue Erkenntnisse zur Waffe, mit der geschossen wurde. Außerdem hat die Bundesanwaltschaft zwei Männer ins Visier, die Kontakt zum mutmaßlichen Attentäter hatten.

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri und möglichen Unterstützern. Ein Abgleich hat laut italienischer Polizei ergeben, dass die Waffe, die der Tunesier Amri vor seinem Tod bei Mailand auf Polizisten abfeuerte, dieselbe ist, mit der bei dem Attentat in Berlin der Lkw-Fahrer getötet wurde.



Untersuchung an Waffe geht weiter

Bei der ballistischen Analyse hatten die Ermittler die Projektile verglichen, mit denen in Deutschland und Italien geschossen wurde. Die Untersuchungen an der Waffe werden zusammen mit den deutschen Behörden fortgesetzt, hieß es bei der Polizei in Italien. Es soll vor allem geprüft werden, ob die Waffe bei anderen Gelegenheiten in Italien oder andernorts benutzt wurde.



Die Behörden prüfen auch, warum Amri nach Italien flüchtete und ob er dort Unterstützer hatte. Bisher gibt es keine Hinweise darauf. Der Tunesier war 2011 nach Italien als Flüchtling eingereist und saß dort wegen diverser Straftaten lange Zeit im Gefängnis.



Amri war bei der Routinekontrolle in Italien erschossen worden. Der 24-Jährige wird beschuldigt, am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert zu haben. Dabei kamen 12 Menschen ums Leben, mehr als 50 wurden verletzt. Unter den Toten ist der polnische Lkw-Fahrer, der erschossen wurde. Ein Video, in dem Amri der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die Treue schwört, hält die Bundesanwaltschaft für authentisch.

Zwei Komplizen im Visier

Die Bundesanwaltschaft hat zudem zwei Männer ins Visier, die Kontakt zu Amri hatten. Eine Sprecherin will um 15.30 Uhr in Karlsruhe über den Ermittlungsstand informieren. Am Dienstag hatten Bundespolizei und Bundeskriminalamt in Berlin eine Unterkunft in einem Flüchtlingsheim und eine Wohnung durchsucht. Der erste Einsatz galt einem 26 Jahre alten Tunesier, der verdächtigt wird, von den Anschlagsplänen gewusst und Amri möglicherweise geholfen zu haben. Laut Bundesanwaltschaft kannte er Amri seit spätestens Ende 2015 und hatte "noch in zeitlicher Nähe zum Anschlag" zu ihm Kontakt. Er gilt offiziell als Beschuldigter.



Wo sich der Mann aufhält, war zunächst unklar. "Die Bundesanwaltschaft hat keine vorläufige Festnahme ausgesprochen", sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Nach Informationen des SWR wurde er wegen Ermittlungen in einem anderen Verfahren vorläufig festgenommen. Dann wären möglicherweise die Berliner Behörden zuständig. Karlsruhe bestätigte dies zunächst nicht.

Bei der zweiten Durchsuchung ging es um einen früheren Mitbewohner Amris, den die Bundesanwaltschaft als Zeugen führt. Auch dieser Mann soll um den Anschlag herum Kontakt zu Amri gehabt haben. Die Durchsuchung habe dazu gedient, "weitere Erkenntnisse über das Vor- und Nachtatverhalten von Anis Amri zu gewinnen", hieß es dazu.