Aus dem Vortrag entstand bis 2013 die Tradition der "Berliner Rede", in der die jeweiligen Bundespräsidenten Stellung zur aktuellen Entwicklung in Deutschland nehmen.

Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident. Berühmt wurde er durch seine sogenannte "Ruck-Rede", in der deutliche Worte zum Zustand Deutschlands fand, Veränderungen anmahnte und alle Bürger zur Beteiligung aufrief . "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, wir müssen Abschied nehmen von lieb gewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen und den Schubladen und Kästchen, in die wir alles legen", sagte Herzog 1997 im Berliner Hotel Adlon. Die Rede löste eine breite Diskussion aus, die monatelang anhielt.

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Vorgänger am Dienstag in einer Mitteilung als "markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat".

Herzog begann seine berufliche Karriere als Jurist. Nach seinem Studium und Lehrtätigkeit in München folgte er 1965 einem Ruf an die juristische Fakultät der Freien Universität Berlin. Dort lehre er zunächst als Professor, von 1967 bis 1969 war Dekan beziehungsweise Prodekan der Fakultät.

1970 trat er in die CDU ein. Unter Ministerpräsident Helmut Kohl wurde er Staatssekretär in Rheinland Pfalz und vertrat das Land beim Bund. Von 1980 bis 1983 hatte er die Posten des Kultusministers und anschließend des Innenministers in Baden Württemberg inne.

Ab 1983 wechselte der in Landshut geborene Politiker zum Bundesverfassungsgericht, dessen Vorsitz er 1987 übernahm. Dieses Amt übte er bis zur Ernennung zum Bundespräsidenten am 1. Juli 1994 aus. Herzog war der erste Bundespräsident, der von Anfang an seinen ersten Amtssitz in Schloss Bellevue in Berlin hatte.