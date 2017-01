Die Initiatoren des Fahrrad-Volksentscheids verlangen vom neuen Berliner Senat bis März ein Mobilitätsgesetz. In dem Gesetz müsse klar festgeschrieben sein, bis wann Radwege ausgebaut und sicherer gemacht werden, sagte Heinrich Strößenreuther, Sprecher der Initiative, am Dienstag. Er erwarte deshalb, dass es im 100-Tage-Programm enthalten sei, das Regierungschef Michael Müller (SPD) in der kommenden Woche im Abgeordnetenhaus präsentieren will. Gleichzeitig bot die Initiative dem Senat ihre Hilfe an. Man stehe für Verhandlungen bereit.