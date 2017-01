Die Moschee "Fussilet 33" wird auch als "Moschee des IS" bezeichnet. Der Berlin-Attentäter hat sie mehrfach besucht, unlängst wurde sie von Spezialkräften der Polizei gestürmt. Jetzt will die Innenverwaltung gegen die Moschee vorgehen. Doch wie schließt man einen muslimischen Gebetsraum? Von Sascha Adamek

Die Akte der Moschee "Fussilet 33" liegt im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, sie ist nicht besonders dick. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2010. Sein Name lehnt sich an Sure 41, Vers 33 im Koran an: "Und wer ist besser in der Rede als einer, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt: Ich bin einer der Gottergebenen?" Laut Satzung will "Fussilet 33" eine "weltoffene Religionsgemeinschaft" sein, "Islamwissenschaften lehren" und sich um die "Persönlichkeitsentfaltung der Jugend" kümmern.



Harmlos klingende Worte. Nicht harmlos sind dagegen die Taten, derentwegen "Fussilet 33" in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Zwei Vereinsmitglieder sind wegen der Unterstützung terroristischer Gruppen in Syrien angeklagt. Sie sollen Kämpfer dorthin geschleust und die Organisation mit finanziellen Mitteln unterstützt haben, sagt die Gerichtssprecherin Lisa Jani dem rbb. "Im Verein 'Fussilet 33' sollen sich die Angeklagten mit Gleichgesinnten zusammen gefunden haben, um ihrer fundamentalistisch islamistischen Weltanschauung zu frönen", so Jani.