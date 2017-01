Landesparteitag in Rangsdorf - Gauland ist Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg

29.01.17 | 11:54 Uhr

Alexander Gauland zieht als Brandenburgs Spitzenkandidat für die AfD in den Bundestagswahlkampf. Der 75-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Rangsdorf 199 von 240 gültigen Stimmen. Vor dem Veranstaltungsort gab es derweil Proteste.

AfD-Bundesvize Alexander Gauland ist in Brandenburg Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl. Der 75-Jährige erhielt im ersten Wahlgang für die Landesliste 199 von 240 gültigen Stimmen, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Damit bekam der Landeschef im ersten Wahlgang so viele Stimmen wie kein anderer Kandidat.

Auf Platz zwei landete der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch, danach folgte der Potsdamer AfD-Direktkandidat René Springer. Gauland, der auch Landes- und Fraktionschef ist, bekam im ersten Wahlgang so viele Stimmen wie kein anderer Kandidat. Dies war bei der AfD das Kriterium für die Spitzenkandidatur. Die Stimmzettel waren bereits am Samstag abgegeben worden. Wegen unterschiedlicher Ergebnisse bei mehrfachen Auszählungen stand das Ergebnis aber erst am Sonntag endgültig fest.



Gauland will sich um Außenpolitik kümmern

Gauland betonte in seiner Bewerbungsrede am Samstag, er wolle sich im Bundestag um die Außenpolitik kümmern. Es müsse mit Russland verhandelt werden.



Die AfD hat in Brandenburg etwas mehr als 1.000 Mitglieder und sitzt als Oppositionspartei im Landtag. Gauland tritt auch als Direktkandidat im Wahlkreis 63 an, der die Stadt Frankfurt (Oder) und den Kreis Oder-Spree umfasst.

Rangsdorfer demonstrieren gegen AfD-Versammlung

Während die AfD-Politiker hinter verschlossenen Türen tagen, haben mehr als 100 Rangsdorfer gegen die Mitgliederversammlung in ihrem Ort südlich von Berlin demonstriert. "AfD ist keine Alternative" oder "AfD - Nein Danke", stand auf den Plakaten. Aufgerufen hatte unter anderem der örtliche Kulturverein, sagte deren Vorsitzender Detlef Schlüpen. Man dürfe zur Versammlung der Rechtspopulisten nicht schweigen. "Wir sehen, was du tust. Wir hören, was du sagst. Und wir werden nicht schweigen", stand auf seinem Transparent. Die Polizei sicherte die Demonstration, zu Zwischenfällen kam es bislang nicht.