3.500 Menschen ziehen zur zentralen Gedenkstätte - Linke gedenken Luxemburgs und Liebknechts

15.01.17 | 14:30 Uhr

Das Wetter war wie fast immer kalt, nass und grau – dennoch kamen auch in diesem Jahr tausende Menschen zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zusammen. Für Spitzenpolitiker der Linken ein traditionsreicher Termin in unruhigen Zeiten.



In Berlin haben wie jedes Jahr tausende Menschen der 1919 ermordeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Etwa 3.500 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben am Sonntag an einem Gedenkmarsch vom Frankfurter Tor zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde, wo die beiden Arbeiterführer ihre letzte Ruhe gefunden haben. An den Gräbern wurden Blumen und Kränze niedergelegt. Prominenteste Teilnehmer waren Spitzenpolitiker der Linkspartei, darunter Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau und die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht. Wagenknecht war mit rosa Mütze und schwarzem Mantel im Stil der Zwanziger Jahre gekleidet und hakte sich auf dem Friedhof unter bei ihrem Lebensgefährten, dem ehemaligen Linken-Parteichef Oskar Lafontaine. Mit seinen 73 Jahren ist Lafontaine immer noch Oppositionsführer im saarländischen Landtag.

Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen und in den Landwehrkanal beziehungsweise in den Neuen See im Tiergarten geworfen. Zuvor hatte der von ihnen angeführte Spartakusbund einen Generalstreik ausgerufen und damit versucht, die aus der Novemberrevolution hervorgegangene

sozialdemokratische Übergangsregierung abzusetzen.



Das Gedenken ist eine fester Termin bei der linken Parteispitze.

"Die Toten mahnen uns"

Die Gedenkstätte auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde wurde noch im Todesjahr der Beiden von der KPD errichtet. Sieben Jahre später schuf der Architekt und spätere Bauhausdirektor Ludwig Mies van der Rohe ein vier Meter breites und sechs Meter hohes Revolutionsdenkmal aus roten Klinkern, das die Nationalsozialisten 1935 abreißen ließen. Heute befindet sich im Eingangsbereich des Friedhofs die 1951 eingeweihte "Gedenkstätte der Sozialisten". Den Mittelpunkt bildet ein vier Meter hoher Block mit der Inschrift "Die Toten mahnen uns". Neben Liebknecht und Luxemburg wird hier unter anderem auch Franz Mehring, John Schehr, Ernst Thälmann sowie den Dichtern und Schriftstellern Erich Weinert, Friedrich Wolf und Willi Bredel gedacht.

Denkmäler im Tiergarten

1987 wurde zudem ein Denkmal am Katharina-Heinroth-Ufer eingeweiht, seit September 2012 erinnert auch eine Fußgängerbrücke über den Landwehrkanal zwischen Zoo und Tiergarten an die ermordete Kommunistin Rosa Luxemburg. Von der Brücke aus war die Leiche Luxemburgs am 15. Januar 1919 in den Landwehrkanal geworfen worden. An Karl Liebknecht erinnert eine Stele am Nordufer des Neuen Sees. An dessen Ufer war er von hinten aus nächster Nähe erschossen worden.

DDR-Fernsehen und Proteste

In der DDR war der jährliche Gedenkmarsch ein Ritual unter Führung der gesamten Staats- und SED-Spitze. Auch nach der Wende kamen jedes Jahr im Januar Zehntausende an der Gedenkstätte der Sozialisten zusammen. Die Teilnehmerzahlen gingen allerdings dann stark zurück. Für Aufsehen sorgte 1988 eine Aktion mehrerer Bürgerrechtler. Sie hatten das Luxemburg-Zitat von der Freiheit, die immer die Freiheit Andersdenkender ist, auf Transparenten gezeigt. Daraufhin wurden mehrere "Andersdenkende" wie Vera Wollenberger (heute Lengsfeld) festgenommen. Ein Hauch von DDR weht aber weiter über dem Marsch. Diesmal brachte etwa ein Teilnehmer ein Plakat mit dem DDR-Symbol Hammer, Zirkel und Ährenkranz mit.