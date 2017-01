Die Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen hat Kritik an ihrem Leiter Hubertus Knabe zurückgewiesen. Behauptungen, Knabe habe die Stasi-Akte des inzwischen zurückgetretenen Bau-Staatssekretärs Andrej Holm möglicherweise illegal weitergegeben, seien falsch, erklärte die Stiftung der Gedenkstätte am Donnerstag.

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, Knabe habe den Link zu dem Dokument "teils auf Anfrage (…) zahlreichen Journalisten zur Verfügung gestellt" und damit möglicherweise gegen das Stasi-Unterlagen-Gesetz verstoßen.



Ein Sprecher der Stiftung sagte dem rbb am Donnerstag, Knabe habe die Akte Holms nicht selbst hochgeladen und nicht veröffentlicht. In der Erklärung der Stiftung heißt es dazu, Knabe habe nur "einen Internetlink, der ihm in seinem Urlaub unaufgefordert zugegangen war, privat an zwei befreundete Journalisten weitergeleitet, unter ihnen auch ein 'Tagesspiegel'-Redakteur". Der Link führte demnach zu Unterlagen, die belegten, dass Holm hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter war. Die Behauptung, Knabe habe die Akte an zahlreiche Journalisten weiter gegeben, sei falsch.