Die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück in Brandenburg wird erweitert. Das teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Dienstag in Oranienburg (Oberhavel) mit. Ziel sei, bis 2019 das südliche Gelände des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers und des Industriehofes in die Gedenkstätte zu integrieren.



Ravensbrück war das größte Frauen-KZ der Nationalsozialisten auf deutschem Gebiet. In dem Konzentrationslager waren von 1939 bis 1945 mehr als 130.000 Frauen und Kinder sowie rund 20.000 Männer aus mehr als 40 Nationen inhaftiert. Zehntausende der Häftlinge wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und medizinischen Experimenten.



Von Ende Januar bis April 1945 ließ die SS in Ravensbrück mehrere tausend Menschen in einer provisorischen Gaskammer ermorden. Mehr als 20.000 Häftlinge wurden kurz vor Kriegsende auf Todesmärschen Richtung Nordwesten getrieben. Rund 2.000 zurückgelassene Kranke erlebten am 30. April 1945 die Befreiung des KZ Ravensbrück durch die Rote Armee.