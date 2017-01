Bei den Haftbefehlen geht es laut Antwort in fünf Fällen um politisch motivierte Kriminalität, davon ein Gewaltdelikt. Die anderen Haftbefehle beziehen sich auf Straftaten, die keinen politischen Hintergrund haben. Offene Haftbefehle werden in der Fahndung priorisiert nach Terrorismusdelikten (Priorität 1), Gewaltdelikte mit und ohne politisch motiviertem Hintergrund (2) und sonstige Delikte mit ohne politisch motiviertem Hintergrund (3).

Betrachtet man die Zahl der offenen Haftbefehle über den Zeitraum der letzten fünf Jahre, so heißt es in dem Papier, ist die absolute Anzahl im Bereich der rechts politisch motivierten Kriminalität der Berliner Justiz gestiegen. Gleichzeitig, so geht auch aus der Anfrage hervor, habe sich aber auch die Anzahl der vollstreckten und erledigten Haftbefehle in gleicher Proportionen erhöht. Damit sei die Anzahl der unvollstreckten Haftbefehle nahezu konstant geblieben.