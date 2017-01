Giga-LKW auch in Brandenburg - 40 Tonnen Streit

03.01.17 | 19:16 Uhr

Fünf Jahre lang hatte das Bundesverkehrsministerium die 25-Meter-LKWs in einem "Feldversuch" getestet. Nun sind die Monstertrucks plötzlich "im Regelbetrieb". Die Politik aber streitet, ob das wirklich so vorgesehen war - nun auch in Brandenburg.

Der Giga-LKW-Streit der Bundesregierung hat nun auch Brandenburg erreicht und für Fronten in der Landesregierung gesorgt. Brandenburgs ehemalige Umweltministerin, die Linken-Politikerin Anita Tack, hat am Dienstag gefordert, "die Lang-LKWs von der Straße zu nehmen". Sie reagierte damit auf Vorwürfe der Bundes-SPD, das unionsgeführte Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU) habe den so genannten Feldversuch übergangslos und ohne Absprache mit den Bundesumweltministerium in den Regelbetrieb überführt.



Anita Tack (Die Linke)

Zwei Brandenburger Unternehmen fahren Mega-Trucks

Fünf Jahre waren die Riesen-LKWs in verschiedenen Testphasen bereits auf weiten Autobahn-Strecken und einigen Bundesstraßen unterwegs. Zum Ende 2016 sollte dieser "Feldversuch" auslaufen. Doch bereits kurz zuvor erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), die Mega-LKW gehörten nun zum Regelbetrieb.



Vorwürfe des SPD-geführten Bundesumweltressorts über fehlende Absprachen wies Dobrindts Ministerium am Dienstag zurück: Das Umweltministerium sei in die Entscheidung eingebunden gewesen, aus der Testphase in den Regelbetrieb überzugehen.



Brandenburg hatte erst im Sommer 2015 entschieden, auch auf einem Teil seiner Autobahnen die Groß-LKWs zuzulassen. Nach Auskunft des Brandenburger Verkehrsminsteriums hatten zwei Brandenburger Unternehmen die Genehmigung erhalten, auf den Autobahnen und Bundesstraßen mit den "Lang-LKWs" unterwegs zu sein.

Michael Jungclaus

Schwere Vorwürfe von den Grünen

In der Brandenburger Regierung fährt man nun Front - nicht nur gegen die Gigaliner, sondern auch gegeneinander. Und die Opposition hilft: Grünen-Verkehrspolitiker Michael Jungclaus kündigte am Dienstag gegenüber rbb|24 an: "Nächste Woche im Infrastrukturausschus am 12. Januar werden wir vom Ministerium eine Stellungnahme fordern." Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) müsse dann erklären, wie sich die Landesregierung das weitere Vorgehen gedacht habe. "Die Gigaliner sind eventuell nur noch über eine Bundesratsinitiative zu stoppen", sagte Jungclaus. Die Kritik des Grünen-Politikers richtete sich allerdings auch gegen die Linken. "Merkwürdig ist doch die Stellungnahme von Tack: Warum hat sie das nicht vorher gesagt." Lange genug habe sie dem Kabinett angehört. Die späte Wortmeldung nun zeige vor allem die Schwäche der Linken in der Landesregierung: "Durchsetzen können sie sich dort nicht."



Bundesregierung hat die Gigaliner bereits "entfristet"

25 Meter lang können die so genannten Gigaliner sein, für die das Bundesministerium nun rund 11.600 Kilometer Straßen zur Benutzung frei gegeben hat, 70 Prozent davon sind Autobahnen, der Rest sind Anbindungsstraßen zu Verteilzentren, Raststätten oder Lkw-Höfen. Zunächst ist das Gewicht der LKW auf 44 Tonnen beschränkt, allerdings können die Modelle bis zu 60 Tonnen transportieren.



Die aktuelle Verordnung des Bundesverkehrsminiteriums "erlaubt den unbefristeten streckenbezogenen Regelbetrieb für den Lang-LKW auf Basis des bestehenden Positivnetzes" heißt es im Amtsdeutsch auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums. "Übergang", "Feldversuch" und "Probebetrieb" sind dort Vokabeln der Vergangenheit.