Der Berliner Linken-Politiker Gregor Gysi strebt wieder ein Direktmandat für den Bundestag an. Wie die Fraktion der Linken in der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick am Montag bekanntgab, wurde Gysi am Wochenende auf einer Delegiertenversammlung der Linken im Bezirk ohne Gegenstimmen zum Direktkandidaten gewählt. "Ich freue mich über das Vertrauen und auf einen energischen Wahlkampf", wird Gysi in der Mitteilung zitiert.

Er begründete die abermalige Kandidatur demnach mit der "großen Akzeptanz", die er in seinem Wahlkreis erreicht habe. Auf der Berliner Landesliste kandidiere er nicht, sei also nur per Erststimme wählbar.